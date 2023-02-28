Очень вкусно и просто! Как сделать знаменитый в СССР торт «Три стакана» — пропитанный и тающий

Наши мамы и бабушки во времена СССР сами пекли торты на праздники для своих семей. И торт «Три стакана» занимал достойное место в их книге кулинарных рецептов, которые передавались из поколения в поколение. Сегодня мы готовы поделиться этим способом и с вами.

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Это нереально простой и вкусный торт из любимых всеми ингредиентов. Ничего волшебного, только вкус!

Ингредиенты: яйцо — 2 штуки, сахар — 200 граммов, ванильный сахар — 1 столовая ложка, масло растительное — 1 столовая ложка, кефир — 200 граммов, сода — 1/2 чайной ложки, какао — 2 столовые ложки, разрыхлитель — 10 граммов, мука — 200 граммов. Крем: сметана 20% — 600 граммов, сгущенка вареная — 1 банка.

В два яйца добавляем сахар и взбиваем, следом кладем ложку масла и стакан кефира с содой. Просеиваем сюда же какао, разрыхлитель и муку. Замешиваем тесто, выливаем в форму.

Выпекаем 40 минут на 180 градусах. Разрезаем на три коржа, пышную верхушку убираем.

Делаем крем из сметаны и сгущенки, поливаем им каждый слой. Оставляем пропитываться. Сверху можно посыпать тортик орехами.

Источник: Telegram-канал «Кулинарный блог».