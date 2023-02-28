Как сделать аппетитную ленивую лазанью из лаваша: слоями выложили, присыпали сырком — и в духовку!

Невероятно вкусную лазанью можно приготовить на основе лаваша. Настоящий кулинарный изыск из того, что есть под рукой! Грибочки можете смело заменять на помидоры.
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Ингредиенты:
- Фарш – 500 г
- Лук – 2 шт.
- Грибы – 500 г
- Лаваш – 1шт.
- Молоко – 1 стакан
- Мука – 1 ст.л.
- Сыр – по вкусу
Грибы обжарить с луком, мясной фарш посолить и поперчить.
Смазать кулинарную форму маслом и выложить слоями: лаваш, фарш, лаваш, грибы, лаваш и т.д.
Сделать молочный соус. Одну столовую ложку муки размешать в молоке, добавить соль и довести до кипения, снять с огня, соус должен загустеть.
Залить соусом нашу лазанью, посыпать сыром и поставить запекаться в духовку на 30-40 минут до румяной корочки.
Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день»