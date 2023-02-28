Как сделать аппетитную ленивую лазанью из лаваша: слоями выложили, присыпали сырком — и в духовку!

Как сделать аппетитную ленивую лазанью из лаваша: слоями выложили, присыпали сырком – и в духовку!

Лазанья. Фото: соцсети

Она тянется и чарует ароматом.

Невероятно вкусную лазанью можно приготовить на основе лаваша. Настоящий кулинарный изыск из того, что есть под рукой! Грибочки можете смело заменять на помидоры.

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Ингредиенты:

  • Фарш – 500 г
  • Лук – 2 шт.
  • Грибы – 500 г
  • Лаваш – 1шт.
  • Молоко – 1 стакан
  • Мука – 1 ст.л.
  • Сыр – по вкусу

Грибы обжарить с луком, мясной фарш посолить и поперчить.

Смазать кулинарную форму маслом и выложить слоями: лаваш, фарш, лаваш, грибы, лаваш и т.д.

Сделать молочный соус. Одну столовую ложку муки размешать в молоке, добавить соль и довести до кипения, снять с огня, соус должен загустеть.

Залить соусом нашу лазанью, посыпать сыром и поставить запекаться в духовку на 30-40 минут до румяной корочки.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день»

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