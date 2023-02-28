Сочный штрудель с картошкой и сосисками: бросить все в слоеное тесто и в духовку — аромат отменный!

Сочный штрудель с картошкой и сосисками: бросить все в слоеное тесто и в духовку – аромат отменный!

Штрудель. Фото: соцсети

Нереально простая выпечка готовится из самых простых ингредиентов.

Чтобы порадовать семью вкуснейшей выпечкой, не нужно стоять часами у плиты. Купите в магазине слоеное тесто и сделайте аппетитный и сочный штрудель с картошкой, сыром и сосисками. Этот набор продуктов обожают все!

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Ингредиенты:

  • Тесто слоеное дрожжевое — 1 шт.
  • Сосиски — 6 шт.
  • Картофель — 3 шт.
  • Сыр — 150 г
  • Желток яичный — 1 шт.
  • Любимые специи

Варим картофель в мундире, рубим на кусочки. Сосиски разрезаем на половинки.

Раскатываем один пласт слоенного теста размером 35 см на 30 см и выкладываем его на смазанный противень. Раскладываем картошку, сосиски, приправляем и солим по вкусу. Разбрасываем сыр.

Потом опять делаем слой картошки и сосисок, бросаем специи.

Прикрываем всю эту красоту вторым слоем теста, смазываем желтком. Выпекаем при 180 градусах до готовности. Примерно полчаса.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день»

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