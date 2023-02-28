Сочный штрудель с картошкой и сосисками: бросить все в слоеное тесто и в духовку — аромат отменный!

Чтобы порадовать семью вкуснейшей выпечкой, не нужно стоять часами у плиты. Купите в магазине слоеное тесто и сделайте аппетитный и сочный штрудель с картошкой, сыром и сосисками. Этот набор продуктов обожают все!

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Ингредиенты:

Тесто слоеное дрожжевое — 1 шт.

Сосиски — 6 шт.

Картофель — 3 шт.

Сыр — 150 г

Желток яичный — 1 шт.

Любимые специи

Варим картофель в мундире, рубим на кусочки. Сосиски разрезаем на половинки.

Раскатываем один пласт слоенного теста размером 35 см на 30 см и выкладываем его на смазанный противень. Раскладываем картошку, сосиски, приправляем и солим по вкусу. Разбрасываем сыр.

Потом опять делаем слой картошки и сосисок, бросаем специи.

Прикрываем всю эту красоту вторым слоем теста, смазываем желтком. Выпекаем при 180 градусах до готовности. Примерно полчаса.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день»