Сочный штрудель с картошкой и сосисками: бросить все в слоеное тесто и в духовку — аромат отменный!

Чтобы порадовать семью вкуснейшей выпечкой, не нужно стоять часами у плиты. Купите в магазине слоеное тесто и сделайте аппетитный и сочный штрудель с картошкой, сыром и сосисками. Этот набор продуктов обожают все!
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Ингредиенты:
- Тесто слоеное дрожжевое — 1 шт.
- Сосиски — 6 шт.
- Картофель — 3 шт.
- Сыр — 150 г
- Желток яичный — 1 шт.
- Любимые специи
Варим картофель в мундире, рубим на кусочки. Сосиски разрезаем на половинки.
Раскатываем один пласт слоенного теста размером 35 см на 30 см и выкладываем его на смазанный противень. Раскладываем картошку, сосиски, приправляем и солим по вкусу. Разбрасываем сыр.
Потом опять делаем слой картошки и сосисок, бросаем специи.
Прикрываем всю эту красоту вторым слоем теста, смазываем желтком. Выпекаем при 180 градусах до готовности. Примерно полчаса.
Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день»