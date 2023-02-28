Посоветовали этот рецепт: очень удачные творожные рогалики, которые сами прыгают в рот

Присыпать столешницу мукой, раскатать тесто в круглый пласт толщиной 2-3 мм. Посыпать сахарным песком и чуть его прижать, чтобы закрепился.

Разрезать на кусочки от середины круга к внешней стороне (должны получиться треугольнички). И скрутить каждый кусочек от широкого края к узкому в рулетик.

Опустить каждый рогалик в сахар и переложить на противень. Запекать 20-25 минут в заранее разогретой духовке на 180 градусах.

Источник: Telegram-канал «Выпечка. Рецепты»