Посоветовали этот рецепт: очень удачные творожные рогалики, которые сами прыгают в рот

Невероятно вкусные рогалики из творога покорят ваше сердечко. Этот рецепт советуют все хозяйки, которые хоть раз попробовали его в деле. Печенье получается тающим во рту, нежным, рассыпчатым.
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Ингредиенты:
- Творог – 180 г
- Сливочное масло – 70 г
- Мука – 100-110 г
- Сахарный песок – 40 г
- Сода – 0,5 ч.л.
- Соль – щепотка
Творог смешать со сливочным маслом (заранее достаем из холодильника, чтобы стало мягким), добавить пищевую соду, гашенную лимонным соком, всыпать щепотку соли. Замесить.
Просеять муку и всыпать в тесто, которое должно получиться эластичным.
Присыпать столешницу мукой, раскатать тесто в круглый пласт толщиной 2-3 мм. Посыпать сахарным песком и чуть его прижать, чтобы закрепился.
Разрезать на кусочки от середины круга к внешней стороне (должны получиться треугольнички). И скрутить каждый кусочек от широкого края к узкому в рулетик.
Опустить каждый рогалик в сахар и переложить на противень. Запекать 20-25 минут в заранее разогретой духовке на 180 градусах.
Источник: Telegram-канал «Выпечка. Рецепты»