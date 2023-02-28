Посоветовали этот рецепт: очень удачные творожные рогалики, которые сами прыгают в рот

Посоветовали этот рецепт: очень удачные творожные рогалики, которые сами прыгают в рот

Творожные рогалики. Фото: соцсети

Это сладкое лакомство обожают дети и просят мужчины.

Невероятно вкусные рогалики из творога покорят ваше сердечко. Этот рецепт советуют все хозяйки, которые хоть раз попробовали его в деле. Печенье получается тающим во рту, нежным, рассыпчатым.

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Ингредиенты:

  • Творог – 180 г
  • Сливочное масло – 70 г
  • Мука – 100-110 г
  • Сахарный песок – 40 г
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Соль – щепотка

Творог смешать со сливочным маслом (заранее достаем из холодильника, чтобы стало мягким), добавить пищевую соду, гашенную лимонным соком, всыпать щепотку соли. Замесить.

Просеять муку и всыпать в тесто, которое должно получиться эластичным.

Присыпать столешницу мукой, раскатать тесто в круглый пласт толщиной 2-3 мм. Посыпать сахарным песком и чуть его прижать, чтобы закрепился.

Разрезать на кусочки от середины круга к внешней стороне (должны получиться треугольнички). И скрутить каждый кусочек от широкого края к узкому в рулетик.

Опустить каждый рогалик в сахар и переложить на противень. Запекать 20-25 минут в заранее разогретой духовке на 180 градусах.

Источник: Telegram-канал «Выпечка. Рецепты»

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