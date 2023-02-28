Пять яблок и банка сметаны: замешиваем для сочного и быстрого пирога – тает во рту

Беспроигрышное сочетание большого количества яблок и сметаны дарит этому пирогу непревзойденную нежность, сочность и вкус. Готовится он быстро, просто, справится с ним даже ребенок.
Ингредиенты: 1 банка сметаны, 1 стакан сахара, 2 яйца, 2 стакана муки, 5 яблок, 2 ст.л. меда, 1 ч.л. соды.
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Взбиваем яйца с сахаром, добавляем сметану, гасим уксусом или лимонной кислотой соду, кладем туда же. Также отправляем мед и специи по вкусу.
Медленно вводим муку и замешиваем тесто. Меленько нарезаем яблочки, отправляем в тесто, переливаем в смазанную маслом форму и выпекаем при 180 градусах 30-40 минут.
Источник: lafoy.ru.