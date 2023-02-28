Пять яблок и банка сметаны: замешиваем для сочного и быстрого пирога – тает во рту

Взбиваем яйца с сахаром, добавляем сметану, гасим уксусом или лимонной кислотой соду, кладем туда же. Также отправляем мед и специи по вкусу.

Медленно вводим муку и замешиваем тесто. Меленько нарезаем яблочки, отправляем в тесто, переливаем в смазанную маслом форму и выпекаем при 180 градусах 30-40 минут.

Источник: lafoy.ru.