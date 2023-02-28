Быстрая сырная лепешка с ветчиной из 2 ложек муки: смешал, вылил на сковороду – готово!

Быстрая сырная лепешка с ветчиной из 2 ложек муки: смешал, вылил на сковороду – готово!

Сырная лепешка. Фото: соцсети

С этим рецептом у вас не будет вопросов, что приготовить.

На завтрак, на обед и ужин эта лепешка станет палочкой-выручалочкой. Она готовится очень быстро, при этом вкусна, сочна, аппетитна. Улетает со стола быстрее, чем вы жарили! А муки в нее идет всего пара ложек!

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Ингредиенты:

  • Яйцо - 1 шт.
  • Молоко - 50-60 мл
  • Соль - щепотка
  • Мука - 2 ст.л

Начинка:

  • Ветчина - 30-40 г
  • Сыр - 30 г
  • Зелень - по желанию
  • Томат - 1 шт.

Ветчину мелко нарезаем, сыр натираем на терке, зелень шинкуем, томат режем слайсами.

Смешиваем яйцо, молоко, муку, ветчину, сыр и зелень.

Выливаем тесто на сухую разогретую сковороду. Распределяем.

Накрываем крышкой и готовим на средних температурах до золотистого цвета, это примерно 8-10 минут.

Выкладываем томаты на одну половину лепешки. Складываем пополам. Прикрываем крышкой и прогреваем лепешку еще немного.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты».

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