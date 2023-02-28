Быстрая сырная лепешка с ветчиной из 2 ложек муки: смешал, вылил на сковороду – готово!

На завтрак, на обед и ужин эта лепешка станет палочкой-выручалочкой. Она готовится очень быстро, при этом вкусна, сочна, аппетитна. Улетает со стола быстрее, чем вы жарили! А муки в нее идет всего пара ложек!

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Ингредиенты:

Яйцо - 1 шт.

Молоко - 50-60 мл

Соль - щепотка

Мука - 2 ст.л

Начинка:

Ветчина - 30-40 г

Сыр - 30 г

Зелень - по желанию

Томат - 1 шт.

Ветчину мелко нарезаем, сыр натираем на терке, зелень шинкуем, томат режем слайсами.