Быстрая сырная лепешка с ветчиной из 2 ложек муки: смешал, вылил на сковороду – готово!

На завтрак, на обед и ужин эта лепешка станет палочкой-выручалочкой. Она готовится очень быстро, при этом вкусна, сочна, аппетитна. Улетает со стола быстрее, чем вы жарили! А муки в нее идет всего пара ложек!
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Ингредиенты:
- Яйцо - 1 шт.
- Молоко - 50-60 мл
- Соль - щепотка
- Мука - 2 ст.л
Начинка:
- Ветчина - 30-40 г
- Сыр - 30 г
- Зелень - по желанию
- Томат - 1 шт.
Ветчину мелко нарезаем, сыр натираем на терке, зелень шинкуем, томат режем слайсами.
Смешиваем яйцо, молоко, муку, ветчину, сыр и зелень.
Выливаем тесто на сухую разогретую сковороду. Распределяем.
Накрываем крышкой и готовим на средних температурах до золотистого цвета, это примерно 8-10 минут.
Выкладываем томаты на одну половину лепешки. Складываем пополам. Прикрываем крышкой и прогреваем лепешку еще немного.
Источник: Telegram-канал «Простые рецепты».