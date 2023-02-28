По вкусу – воздушная шарлотка: как приготовить яблочные оладушки для стройняшек – легкие и нежные

По вкусу – воздушная шарлотка: как приготовить яблочные оладушки для стройняшек – легкие и нежные

Оладушки из яблок. Фото: соцсети

Быстрая вкуснятина порадует вас и вашу семью.

Очень простые в приготовлении яблочные оладушки порадуют тех, кто придерживается принципов правильного питания и следит за фигурой. А дети их просто обожают!

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По вкусу они напоминают воздушную шарлотку, только готовятся быстрее.

Ингредиенты:

  • яблоки - 3 небольших (300 г);
  • сахар (или сахарозаменитель) - 2 ст. ложки;
  • яйца - 2 штуки;
  • мука (рисовая, овсяная, пшеничная)- 3 ст. ложки;
  • 0,5 ч. ложки разрыхлителя;
  • щепотка соли

Яблоки очистить, натереть. Смешать все ингредиенты, муку с разрыхлителем положить в конце.

Сковороду смазать каплей растительного масла, пожарить оладушки с двух сторон, выкладывая ложкой.

Источник: YouTube-канал «Ешь и худей».

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