По вкусу – воздушная шарлотка: как приготовить яблочные оладушки для стройняшек – легкие и нежные

Очень простые в приготовлении яблочные оладушки порадуют тех, кто придерживается принципов правильного питания и следит за фигурой. А дети их просто обожают!
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По вкусу они напоминают воздушную шарлотку, только готовятся быстрее.
Ингредиенты:
- яблоки - 3 небольших (300 г);
- сахар (или сахарозаменитель) - 2 ст. ложки;
- яйца - 2 штуки;
- мука (рисовая, овсяная, пшеничная)- 3 ст. ложки;
- 0,5 ч. ложки разрыхлителя;
- щепотка соли
Яблоки очистить, натереть. Смешать все ингредиенты, муку с разрыхлителем положить в конце.
Сковороду смазать каплей растительного масла, пожарить оладушки с двух сторон, выкладывая ложкой.
Источник: YouTube-канал «Ешь и худей».