По вкусу – воздушная шарлотка: как приготовить яблочные оладушки для стройняшек – легкие и нежные

Очень простые в приготовлении яблочные оладушки порадуют тех, кто придерживается принципов правильного питания и следит за фигурой. А дети их просто обожают!

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По вкусу они напоминают воздушную шарлотку, только готовятся быстрее.

Ингредиенты: