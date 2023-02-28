«Символ семейности и дома»: Анна Седокова поделилась рецептом любимых котлет по-домашнему

Анна Седокова

Анна Седокова. Фото: соцсети 

Исполнительница балует родных блюдом с золотистой корочкой.

Артистка Анна Седокова опубликовала в личном микроблоге кадры приготовления котлет.

Седокова также рассказала, как сделать такое блюдо.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Седокова взяла куриный фарш. И к нему добавила натертые морковь и лук со специями. Анна отметила, что чеснок она давит и кладет к фаршу.

«Обожаю котлетки. Для меня они как символ семейности и дома», – рассказала о любимом блюде Седокова.

Далее певица вымачивает белую булку в молоке и также кладет к фаршу. В конце Седокова добавляет сливочное масло и травы, соль и перец.

Котлеты Анны Седоковой. Фото: соцсети 

Напомним, ранее другая певица Анна Калашникова поделилась рецептом блинов от своей мамы.

Читайте также