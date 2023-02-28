«Символ семейности и дома»: Анна Седокова поделилась рецептом любимых котлет по-домашнему

Артистка Анна Седокова опубликовала в личном микроблоге кадры приготовления котлет.

Седокова также рассказала, как сделать такое блюдо.

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Седокова взяла куриный фарш. И к нему добавила натертые морковь и лук со специями. Анна отметила, что чеснок она давит и кладет к фаршу.

«Обожаю котлетки. Для меня они как символ семейности и дома», – рассказала о любимом блюде Седокова.

Далее певица вымачивает белую булку в молоке и также кладет к фаршу. В конце Седокова добавляет сливочное масло и травы, соль и перец.