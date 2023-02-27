На вкус — просто фантастика! Наталия Антонова поделилась рецептом стейка из цветной капусты — идеально в пост

Актриса Наталия Антонова в телеграм-канале поделилась рецептов стейка из цветной капусты, сразу предупредив, что ничего общего с мясным он не имеет.

Это блюдо придется по вкусу тем, кто соблюдает пост.

«Предлагаю приготовить сегодня стейки из цветной капусты. Конечно, это блюдо не имеет ничего общего с мясным стейком. Свое название оно получило за то, что соцветия цветной капусты нарезаются в форме плоских стейков. В начале их слегка обжаривают на сковороде, а потом запекают в масле со специями. На вкус получается просто фантастика! Подойдет и в качестве гарнира, и как самостоятельное блюдо», — написала Наталия Антонова.

Ингредиенты: цветная капуста — 500 г, оливковое масло — 1–2 ст. ложки, соль — по вкусу, сушеный чеснок — ¼, базилик — 1/2 чайной ложки, чабер — 1/2 чайной ложки, орегано — 1/2 чайной ложки, куркума — 1/2 чайной ложки.