Фирменный рецепт: крылышки барбекю в духовке от Бельковича

Противень застелить пергаментом, выложить туда крылья внешней стороной вниз.

Отправить на 10-15 минут в предварительно разогретую до 220-250 градусов духовку.

Перевернуть крылья на другую сторону и вернуть в духовку еще на 10—15 минут.

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