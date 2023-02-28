Фирменный рецепт: крылышки барбекю в духовке от Бельковича

Ингредиенты:
- Куриные крылышки 800 г (196 р.)
- Томатная паста 2 ст. ложки (18 р.)
- Лимон (сок) ½ шт. (7 р.)
- Соевый соус 40 мл (4 р.)
- Мед 1 ст. ложка (6 р.)
- Сахар 3 щепотки (1 р.)
- Чеснок сушеный 1 ч. ложка (4 р.)
- Копченая паприка 1 ч. ложка (4 р.)
- Базилик сушеный ½ ч. ложки (2 р.)
Соус:
- Майонез 100 г (28 р.)
- Хрен консервированный 1 ст. ложка (8 р.)
- Сгущенка 1 ч. ложка (2 р.)
Итого: 3 порции = 280 р., 1 порция = 93 р.
Приготовление:
К крылышкам добавить томатную пасту, мед, сахар, копченую паприку, сушеный чеснок и сушеный базилик. Влить соевый соус и выдавить сок из лимона. Перемешать.
Фото: СТС
Противень застелить пергаментом, выложить туда крылья внешней стороной вниз.
Отправить на 10-15 минут в предварительно разогретую до 220-250 градусов духовку.
Перевернуть крылья на другую сторону и вернуть в духовку еще на 10—15 минут.
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Фото: СТС
Соус: смешать майонез, сгущенку и консервированный хрен.
Готовые крылышки подать с соусом.
Приятного аппетита!