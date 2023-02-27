Постный пирог с вареньем: вкусно, быстро, без яиц и молока — замесил и пей чаек

Вегетарианцы, а также те, кто приготовится поститься, оценят рецепт этого пирога без яиц и молока.

Впрочем, выпечка получается такой вкусной, что ее оценят все домашние. Никто и не поймет, что вкуснятина постная!

Ингредиенты: 200 мл воды, 200 г сахара, 400 г муки, 200 г растительного масла, 2 ч.л. разрыхлителя, 200 г варенья.

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В теплую воду кладем сахар, растворяем, добавляем растительное масло. Потихоньку вводим просеянную муку с разрыхлителем, кладем ванилин. Замешиваем тесто и оставляем его на 15 минут.

Отделяем половину, раскатываем ее по кулинарной форме. Раскладываем варенье (можно фрукты, ягоды с сахаром или сгущенку). Оставшуюся половину раскатываем, делаем декоративные надрезы, покрываем варенье. Ставим в духовку на 30 минут, предварительно прогрев печь до 180 градусов.

Источник: lafoy.ru