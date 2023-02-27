Быстрый пирог на сметане из четырех ингредиентов: радует пышностью и облачным бисквитом

Великолепный пышный пирог к чаю со сметанным вкусом и ароматом можно приготовить из минимума ингредиентов, плюс — сода. Он выходит тающим во рту и очень нежным.

Возьмите еще сметаны, взбейте с сахаром и промажьте его, получится настоящий торт!

Ингредиенты: 200 г сметаны, 180 г сахара, 3 яйца, 1 ч.л. соды, 220 г муки.

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Взбиваем яйца и сахарный песок до пышной шапочки, добавляем сметану, кладем соду. Далее всыпаем потихоньку муку.

Замешиваем тесто, которое должно напоминать густую сметану. Берем кулинарную форму, промазываем ее сливочным маслом, выливаем тесто.

Разогреваем заранее духовку до 180 градусов. Ставим в нее пирог. Выпекаем около получаса. Украшаем сахарной пудрой, любимым кремом, ягодой, сгущенкой или подаем к чаю просто так!

Источник: lafoy.ru