Все просят этот рецепт! Волшебная шарлотка с яблоками и орехами на молоке — сама нежность

Нереально вкусная шарлотка получается, если добавить в нее кроме классических яблок еще и орешки. А тесто на молоке — просто волшебное! Оно пышное, нежное, тающее во рту.
Этот рецепт спрашивают всегда, когда попробуют шарлотку!
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Ингредиенты: 70 мл молока, 2 яйца, 70 г сахара, 220 г муки, 1 ч.л. разрыхлителя, 2 яблока, 1 горсть изюма, 1 горсть грецких орехов, 50 мл растительного масла.
Взбить яйца и сахар, влить молоко, а также растопленное сливочное масло. Далее всыпать просеянную муку с разрыхлителем.
Изюм залить кипятком и оставить на 10 минут разбухать, потом обсушить салфеткой.
Очистить и нарезать кубиками яблочки. Прокалить орешки на сухой сковороде и нарубить их ножом.
Перемешать состав для начинки, выложить его в смазанную маслом сковороду. Залить начинку тестом. Выпекать в духовке до готовности или на сковороде 15-20 минут (слабый огонь), а потом перевернуть и еще готовить 7-10 минут.
Источник: lafoy.ru