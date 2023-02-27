Будете делать каждый день! Это ленивое хачапури с нежной сырной текстурой стало хитом Интернета

Нереально вкусные и сочные хачапури с тающей сырной текстурой можно приготовить по ленивому рецепту. Нужно просто смешать все ингредиенты и пожарить лепешки на сковороде.

Когда вы освоите этот рецепт, вы не сможете отказать себе в удовольствии готовить их каждый день на ужин или завтрак.

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Ингредиенты:

Яйцо – 2 шт.

Мука – 300 г

Кефир – 400 г

Сыр – 300 г

Разрыхлитель – 3 г

Яйца взбить венчиком до однородности, влить кефир комнатной температуры. Добавить разрыхлитель и соль. Следующим этапом добавить муку.

Муки может понадобиться меньше, чем указано в рецепте. Нужно подсыпать понемногу, контролируя густоту. Тесто должно получиться немного гуще, чем на оладьи. Потом всыпать в состав натертый сыр.

Тесто разделить на две части, чтобы получилось два хачапури. Обжарить половину теста на сковороде с маслом с двух сторон под крышкой. Переворачивать аккуратно при помощи плоской большой тарелки. Потом пожарить вторую половину теста. Получаем две роскошные аппетитные лепешки!

Источник: Telegram-канал «Выпечка. Рецепты»