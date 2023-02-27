Самые пышные пончики: словно сахарная вата, тают во рту — на дрожжах

Самые пышные пончики: словно сахарная вата, тают во рту – на дрожжах

Пончики. Фото: соцсети

Тесто готовится просто, а потом радует своей нежностью.

Эти пончики станут любимыми на вашем столе, ведь они такие пышные, с нежной текстурой, во рту тают, словно сахарная вата. Их можно посыпать сахарной пудрой, а можно покрыть растопленным шоколадом или макать в сгущенку. Вкуснятина!

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Ингредиенты: теплое молоко – 300 мл, ﻿﻿дрожжи – 2 ч.л., ﻿﻿сахар – 100 г, ﻿﻿соль – щепотка, ﻿﻿яйцо – 2 шт., ﻿﻿сливочное масло – 80 г, ﻿﻿ванильный сахар, ﻿﻿мука (до мягкой консистенции) – 600-750 г (±50 г).

Дрожжи растворяем в теплом молоке, смешиваем все остальные ингредиенты. Убираем мягкое тесто в теплое место на 1,5 часа.

Затем раскатываем в толстый пласт и вырезаем пончики (можно стаканом, а крышечкой — дырочки).

Оставляем на припыленном мукой столе на 30-40 минут под полотенцем подниматься. Пончики должны увеличиться в размере, стать пухлыми.

Далее пожарить в большом количестве масла с двух сторон до румяности.

Источник: Telegram-канал «Выпечка. Рецепты»

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