Самые пышные пончики: словно сахарная вата, тают во рту — на дрожжах

Эти пончики станут любимыми на вашем столе, ведь они такие пышные, с нежной текстурой, во рту тают, словно сахарная вата. Их можно посыпать сахарной пудрой, а можно покрыть растопленным шоколадом или макать в сгущенку. Вкуснятина!
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Ингредиенты: теплое молоко – 300 мл, дрожжи – 2 ч.л., сахар – 100 г, соль – щепотка, яйцо – 2 шт., сливочное масло – 80 г, ванильный сахар, мука (до мягкой консистенции) – 600-750 г (±50 г).
Дрожжи растворяем в теплом молоке, смешиваем все остальные ингредиенты. Убираем мягкое тесто в теплое место на 1,5 часа.
Затем раскатываем в толстый пласт и вырезаем пончики (можно стаканом, а крышечкой — дырочки).
Оставляем на припыленном мукой столе на 30-40 минут под полотенцем подниматься. Пончики должны увеличиться в размере, стать пухлыми.
Далее пожарить в большом количестве масла с двух сторон до румяности.
Источник: Telegram-канал «Выпечка. Рецепты»