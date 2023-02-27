Смешал – и залил: быстрый пирог к чаю «из того, что было» с любой начинкой

Имея дома стакан кефира или ряженки, вы можете в любой момент порадовать себя и своих близких горячим домашним пирогом.
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Рецепт очень простой в исполнении, не требует никаких кулинарных навыков. А на начинку в пирог вы можете использовать буквально все, что под руку подвернулось: любые фрукты кусочками, густое варенье, ягоды, сухофрукты, цукаты, мармелад, орешки.
Ингредиенты: 1 стакан кефира, 1 стакан сахара, 2 яйца, 2 стакана муки, 0,5 ч.л. соды, пакетик ванильного сахара.
Взбиваем яйца с сахаром и медленно добавляем остальные ингредиенты, в конце – муку. Вмешиваем в тесто начинку, заливаем состав в форму и выпекаем 30 минут при 180 градусах.
Источник: lafoy.ru.