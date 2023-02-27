Смешал – и залил: быстрый пирог к чаю «из того, что было» с любой начинкой

Имея дома стакан кефира или ряженки, вы можете в любой момент порадовать себя и своих близких горячим домашним пирогом.

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Рецепт очень простой в исполнении, не требует никаких кулинарных навыков. А на начинку в пирог вы можете использовать буквально все, что под руку подвернулось: любые фрукты кусочками, густое варенье, ягоды, сухофрукты, цукаты, мармелад, орешки.