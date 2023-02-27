Быстрая самса с мякотью курицы и сыром: берем готовое слоеное тесто и начинку – за 5 минут!

Вкусную и сочную самсу с курицей и сыром на готовом слоеном тесте вы можете делать хоть каждый день. Она аппетитна и очень проста в исполнении!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Ингредиенты: 1 пласт теста слоеного бездрожжевого, 2 вареные куриные грудки, 100 граммов сыра твердого, 2 столовые ложки майонеза, соль, перец, специи.
Мякоть курицы мелко нарезаем, добавляем сыр, майонез. Готовим без лука, поэтому этот соус нам нужен для сочности. Все закручиваем в виде самсы, треугольными пирожками. Смазываем смесью молока и желтка.
Выпекаем при 200 градусах 20 минут.
Источник: Telegram-канал «Выпечка. Рецепты».