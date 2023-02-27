Быстрая самса с мякотью курицы и сыром: берем готовое слоеное тесто и начинку – за 5 минут!

Вкусную и сочную самсу с курицей и сыром на готовом слоеном тесте вы можете делать хоть каждый день. Она аппетитна и очень проста в исполнении!

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Ингредиенты: 1 пласт теста слоеного бездрожжевого, 2 вареные куриные грудки, 100 граммов сыра твердого, 2 столовые ложки майонеза, соль, перец, специи.