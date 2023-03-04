Фалафель по-быстрому и другие рецепты недели

Фалафель по-быстрому
Популярный на Ближнем Востоке перекус готовится из нута (он же турецкий горох) - бобовой культуры с высоким содержанием белка. Горошины нута твердые как камень и требуют замачивания на всю ночь. Этого этапа можно избежать, купив консервированный нут - благо теперь он есть почти в любом супермаркете.
НАДО (на 4 порции): 1 маленькая банка консервированного нута (225 г) · 2 ст. ложки рубленой петрушки · 1/2 ч. ложки кайенского перца · соль · 1 ч. ложка разрыхлителя · сок половинки лимона · 1 ч. ложка зиры · 1 ч. ложка молотого кориандра · масло для фритюра.
ГОТОВИМ:
1. Сливаем из нута воду и пробиваем в блендере со всеми другими ингредиентами.
2. Влажными руками формируем шарики (по размеру чуть меньше шарика для пинг-понга).
3. В сотейник наливаем масло слоем в 5 см, хорошо разогреваем и жарим фалафель небольшими порциями по 4 минуты.
4. Подаем с питой, любимым соусом.
Яблочный штрудель из лаваша
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 порций): 4 - 5 яблок · 100 г изюма · 3 листа тонкого лаваша · 100 г сахара · 100 мл растительного масла.
ГОТОВИМ:
1. Изюм промываем, при необходимости пропариваем кипятком.
2. Яблоки чистим и натираем на крупной терке. Слегка отжимаем тертую массу, чтобы убрать лишний сок. Смешиваем с изюмом.
3. Каждый лист лаваша смазываем маслом, выкладываем яблоки с изюмом, посыпаем сахаром (примерно 1 ст. ложку) и сворачиваем рулетом. Сверху смазываем маслом.
4. Выпекаем в духовке 20 минут при температуре 180 °С.
Бургер с котлетой из киноа и фасоли
Фото: Shutterstock
Главный недостаток постной пищи - низкое содержание белка. Богатые им киноа и фасоль помогут решить проблему.
НАДО (на 4 порции): 4 булочки для бургеров · 100 г киноа · 150 г красной консервированной фасоли · половинка сладкого перца · немного кинзы или петрушки · 1 ч. ложка хмели-сунели · 2 зубчика чеснока · 10 г муки · 2 ст. ложки растительного масла · 2 маринованных огурчика · 1 авокадо · 1 ч. ложка лимонного сока · 1 красная луковица · 2 ст. ложки томатного соуса · салатные листья (романо или айсберг) · соль-перец.
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ГОТОВИМ:
1. Варим киноа по инструкции в подсоленной воде.
2. Сладкий перец, кинзу мелко шинкуем. Фасоль пробиваем в блендере. Смешиваем все это с отварным киноа.
3. Добавляем давленый чеснок, хмели-сунели, соль-перец.
4. Муку разводим в 1 ст. ложке воды, добавляем в смесь, хорошо вымешиваем.
5. Формируем из массы 4 котлеты и жарим на масле до румяной корочки.
6. Мякоть авокадо давим вилкой. Добавляем лимонный сок. Солим-перчим.
7. Огурцы режем кружками, лук - колечками.
8. Булки разрезаем на половинки и подсушиваем срезы на сухой сковороде.
9. Смазываем срезы томатным соусом. Выкладываем на нижнюю часть булки листья салата, котлету, пюре из авокадо, огурчики и лук. Накрываем верхней частью булки и подаем.