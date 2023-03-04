Фалафель по-быстрому и другие рецепты недели

Фото: Shutterstock

Фото: Shutterstock

На дворе Великий пост! А бывает, что чего-то вегетарианского хочется и далекому от религии человеку.

Фалафель по-быстрому

Популярный на Ближнем Востоке перекус готовится из нута (он же турецкий горох) - бобовой культуры с высоким содержанием белка. Горошины нута твердые как камень и требуют замачивания на всю ночь. Этого этапа можно избежать, купив консервированный нут - благо теперь он есть почти в любом супермаркете.

НАДО (на 4 порции): 1 маленькая банка консервированного нута (225 г) · 2 ст. ложки рубленой петрушки · 1/2 ч. ложки кайенского перца · соль · 1 ч. ложка разрыхлителя · сок половинки лимона · 1 ч. ложка зиры · 1 ч. ложка молотого кориандра · масло для фритюра.

ГОТОВИМ:

1. Сливаем из нута воду и пробиваем в блендере со всеми другими ингредиентами.

2. Влажными руками формируем шарики (по размеру чуть меньше шарика для пинг-понга).

3. В сотейник наливаем масло слоем в 5 см, хорошо разогреваем и жарим фалафель небольшими порциями по 4 минуты.

4. Подаем с питой, любимым соусом.

Яблочный штрудель из лаваша

Фото: Shutterstock

НАДО (на 6 порций): 4 - 5 яблок · 100 г изюма · 3 листа тонкого лаваша · 100 г сахара · 100 мл растительного масла.

ГОТОВИМ:

1. Изюм промываем, при необходимости пропариваем кипятком.

2. Яблоки чистим и натираем на крупной терке. Слегка отжимаем тертую массу, чтобы убрать лишний сок. Смешиваем с изюмом.

3. Каждый лист лаваша смазываем маслом, выкладываем яблоки с изюмом, посыпаем сахаром (примерно 1 ст. ложку) и сворачиваем рулетом. Сверху смазываем маслом.

4. Выпекаем в духовке 20 минут при температуре 180 °С.

Бургер с котлетой из киноа и фасоли

Фото: Shutterstock

Главный недостаток постной пищи - низкое содержание белка. Богатые им киноа и фасоль помогут решить проблему.

НАДО (на 4 порции): 4 булочки для бургеров · 100 г киноа · 150 г красной консервированной фасоли · половинка сладкого перца · немного кинзы или петрушки · 1 ч. ложка хмели-сунели · 2 зубчика чеснока · 10 г муки · 2 ст. ложки растительного масла · 2 маринованных огурчика · 1 авокадо · 1 ч. ложка лимонного сока · 1 красная луковица · 2 ст. ложки томатного соуса · салатные листья (романо или айсберг) · соль-перец.

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ГОТОВИМ:

1. Варим киноа по инструкции в подсоленной воде.

2. Сладкий перец, кинзу мелко шинкуем. Фасоль пробиваем в блендере. Смешиваем все это с отварным киноа.

3. Добавляем давленый чеснок, хмели-сунели, соль-перец.

4. Муку разводим в 1 ст. ложке воды, добавляем в смесь, хорошо вымешиваем.

5. Формируем из массы 4 котлеты и жарим на масле до румяной корочки.

6. Мякоть авокадо давим вилкой. Добавляем лимонный сок. Солим-перчим.

7. Огурцы режем кружками, лук - колечками.

8. Булки разрезаем на половинки и подсушиваем срезы на сухой сковороде.

9. Смазываем срезы томатным соусом. Выкладываем на нижнюю часть булки листья салата, котлету, пюре из авокадо, огурчики и лук. Накрываем верхней частью булки и подаем.

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