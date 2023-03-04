Фалафель по-быстрому и другие рецепты недели

Фалафель по-быстрому

Популярный на Ближнем Востоке перекус готовится из нута (он же турецкий горох) - бобовой культуры с высоким содержанием белка. Горошины нута твердые как камень и требуют замачивания на всю ночь. Этого этапа можно избежать, купив консервированный нут - благо теперь он есть почти в любом супермаркете.

НАДО (на 4 порции): 1 маленькая банка консервированного нута (225 г) · 2 ст. ложки рубленой петрушки · 1/2 ч. ложки кайенского перца · соль · 1 ч. ложка разрыхлителя · сок половинки лимона · 1 ч. ложка зиры · 1 ч. ложка молотого кориандра · масло для фритюра.

ГОТОВИМ:

1. Сливаем из нута воду и пробиваем в блендере со всеми другими ингредиентами.

2. Влажными руками формируем шарики (по размеру чуть меньше шарика для пинг-понга).

3. В сотейник наливаем масло слоем в 5 см, хорошо разогреваем и жарим фалафель небольшими порциями по 4 минуты.

4. Подаем с питой, любимым соусом.

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