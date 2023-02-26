Вкуснейшие котлетки с сыром из макарон: трескают даже мясоеды – разламываешь, они тянутся

Если у вас остались вчерашние макароны, а в холодильнике завалялся старый кусочек сыра, вы можете соорудить из этого вкуснейшие котлетки. Их будут лопать за обе щеки даже мясоеды!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты:

Твердый сыр — 50–70 граммов

Яйца — 2 штуки

Сливки — 2 столовые ложки

Соль — 1 щепотка

Итальянские травы — ½ чайной ложки

Вареные макароны — 250–300 граммов

Панировочные сухари — 2 столовые ложки

Растительное масло — 3 столовые ложки

Натираем меленько сыр, яйца взбиваем со сливками, солью и приправой.

Кладем к макаронам яйца, сыр и сухари, перемешиваем.

В сковороде разогреваем масло на среднем огне. Выкладываем ложкой и жарим со всех сторон до золотистости. Подаем со сметанкой или соусом тартар.

Источник: lifehacker.ru