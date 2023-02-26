Вкуснейшие котлетки с сыром из макарон: трескают даже мясоеды – разламываешь, они тянутся

Если у вас остались вчерашние макароны, а в холодильнике завалялся старый кусочек сыра, вы можете соорудить из этого вкуснейшие котлетки. Их будут лопать за обе щеки даже мясоеды!
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Ингредиенты:
- Твердый сыр — 50–70 граммов
- Яйца — 2 штуки
- Сливки — 2 столовые ложки
- Соль — 1 щепотка
- Итальянские травы — ½ чайной ложки
- Вареные макароны — 250–300 граммов
- Панировочные сухари — 2 столовые ложки
- Растительное масло — 3 столовые ложки
Натираем меленько сыр, яйца взбиваем со сливками, солью и приправой.
Кладем к макаронам яйца, сыр и сухари, перемешиваем.
В сковороде разогреваем масло на среднем огне. Выкладываем ложкой и жарим со всех сторон до золотистости. Подаем со сметанкой или соусом тартар.
Источник: lifehacker.ru