Вкуснейшие котлетки с сыром из макарон: трескают даже мясоеды – разламываешь, они тянутся

Вкуснейшие котлетки с сыром из макарон: трескают даже мясоеды – разламываешь, они тянутся

Котлеты. Фото: соцсети

Можно использовать вчерашние остатки от обеда.

Если у вас остались вчерашние макароны, а в холодильнике завалялся старый кусочек сыра, вы можете соорудить из этого вкуснейшие котлетки. Их будут лопать за обе щеки даже мясоеды!

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Ингредиенты:

  • Твердый сыр — 50–70 граммов
  • Яйца — 2 штуки
  • Сливки — 2 столовые ложки
  • Соль — 1 щепотка
  • Итальянские травы — ½ чайной ложки
  • Вареные макароны — 250–300 граммов
  • Панировочные сухари — 2 столовые ложки
  • Растительное масло — 3 столовые ложки

Натираем меленько сыр, яйца взбиваем со сливками, солью и приправой.

Кладем к макаронам яйца, сыр и сухари, перемешиваем.

В сковороде разогреваем масло на среднем огне. Выкладываем ложкой и жарим со всех сторон до золотистости. Подаем со сметанкой или соусом тартар.

Источник: lifehacker.ru

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