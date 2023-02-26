Не шарлотка, а пух! Готовим нежнейший пирог на манке – вкус детства и маминой заботы

Шарлотка на манке проста в приготовлении и имеет минимум ингредиентов. При этом вкус у неее отменный – текстура пуховая и нежная. Вам понравится!

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Ингредиенты: 200 г яблок, 1 яйцо, 120 г сахара, 150 г муки, 150 г манки, 240 мл кефира, 1 ч.л. разрыхлителя.

Соединить кефир с манкой и оставить на 30 минут. Взбить яйцо и сахар, влить в кефир. Добавить просеянную муку с разрыхлителем, перемешать. В конце добавить нарезанные кубиком яблоки. Вылить тесто на смазанную маслом сковородку и выпекать шарлотку на минимальном огне 15-20 минут. Потом перевернуть и допекать еще 7-10 минут.

Источник: lafoy.ru.