Шарлотка «язык проглотишь»: вкуснотища из стакана надоевшего варенья – за 5 минут

Очень простую и при этом вкусную шарлотку можно приготовить из стакана надоевшего варенья. Минимум ингредиентов и простота замеса станут приятным бонусом для любой хозяйки.

Лучше использовать яблочное варенье или любое другое погуще, лучше с крупными частицами фруктов или ягод.

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Ингредиенты: 200 г муки, 1 стакан варенья, 4 яйца, 70 г сахара, 5 г разрыхлителя, 10 г соли.

Взбить яйца с сахаром и солью до пены. Добавить просеянную муку с разрыхлителем. Далее положить варенье и перемешать, тесто готово.

Вылить его в смазанную маслом сковороду и готовить 15-20 минут на слабом огне прямо на плите, без духовки. Перевернуть и допекать еще 5 минут.

Источник: lafoy.ru.