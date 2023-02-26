Дети отказались есть торт – требуют только этот манник: секрет яркого вкуса в измельченном лимоне

Невероятный манник с лимоном поражает своим вкусом и ароматом. Он готовится на кефире, без использования муки, отчего приобретает нежнейший вкус и тающую текстуру.
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Ингредиенты:
• манка – 360 граммов
• сахарный песок – 180 граммов
• кефир – 0,5 литра
• разрыхлитель теста – 2 чайные ложки
• лимон – 1 штука
• яйца – 2 штуки
• сахарная пудра - на обсыпку
Манную крупу заливаем кефиром комнатной температуры, перемешиваем и оставляем на час.
Снимаем с лимона цедру. Мякоть очищаем от пленочек и удаляем косточки. Перекручиваем лимон в мясорубке или измельчаем в блендере. Отдельно взбиваем яйца с сахарным песком и соединяем их с манкой и кефиром, добавляем лимон и цедру.
Всыпаем разрыхлитель, хорошенько перемешиваем.
Кулинарную форму смазываем сливочным маслом и выливаем в нее тесто. Выпекаем примерно 1 час при 180 градусах. Готовность манника проверяем зубочисткой. При желании посыпаем сахарной пудрой.
Источник: Telegram-канал «Готовим детям».