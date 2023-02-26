Дети отказались есть торт – требуют только этот манник: секрет яркого вкуса в измельченном лимоне

Невероятный манник с лимоном поражает своим вкусом и ароматом. Он готовится на кефире, без использования муки, отчего приобретает нежнейший вкус и тающую текстуру.

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Ингредиенты:

• манка – 360 граммов

• сахарный песок – 180 граммов

• кефир – 0,5 литра

• разрыхлитель теста – 2 чайные ложки

• лимон – 1 штука

• яйца – 2 штуки

• сахарная пудра - на обсыпку

Манную крупу заливаем кефиром комнатной температуры, перемешиваем и оставляем на час.

Снимаем с лимона цедру. Мякоть очищаем от пленочек и удаляем косточки. Перекручиваем лимон в мясорубке или измельчаем в блендере. Отдельно взбиваем яйца с сахарным песком и соединяем их с манкой и кефиром, добавляем лимон и цедру.

Всыпаем разрыхлитель, хорошенько перемешиваем.

Кулинарную форму смазываем сливочным маслом и выливаем в нее тесто. Выпекаем примерно 1 час при 180 градусах. Готовность манника проверяем зубочисткой. При желании посыпаем сахарной пудрой.

Источник: Telegram-канал «Готовим детям».