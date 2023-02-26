Все думают, что с манго! Как сделать аппетитную морковную запеканку с нежным тающим вкусом

Обалденная морковная запеканка станет вашей любимицей. Дети ее обожают, мужчины нахваливают, а женщинам она нравится за простоту приготовления и минимум калорий. Все, кто пробует эту вкуснятину, думают, что она из манго. Но мы то в вами знаем наш секретик…
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Ингредиенты:
• морковь – 150 граммов
• яйцо – 1 штука
• фруктовое пюре (любое) – 120 граммов
• изюм – 60 г.
• орехи рубленные – 40 граммов
• растительное масло – 20 граммов
• мука – 60 граммов
Морковку натираем меленько, смешиваем с пюре, яйцом, растительным маслом, орехами, изюмом.
Кладем муку и еще разочек перемешиваем. Перекладываем в форму. Диаметр – 16 см. На 170°С запекаем 45 минут.
Источник: Telegram-канал «Готовим детям».