Все думают, что с манго! Как сделать аппетитную морковную запеканку с нежным тающим вкусом

Обалденная морковная запеканка станет вашей любимицей. Дети ее обожают, мужчины нахваливают, а женщинам она нравится за простоту приготовления и минимум калорий. Все, кто пробует эту вкуснятину, думают, что она из манго. Но мы то в вами знаем наш секретик…

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Ингредиенты:

• морковь – 150 граммов

• яйцо – 1 штука

• фруктовое пюре (любое) – 120 граммов

• изюм – 60 г.

• орехи рубленные – 40 граммов

• растительное масло – 20 граммов

• мука – 60 граммов

Морковку натираем меленько, смешиваем с пюре, яйцом, растительным маслом, орехами, изюмом.

Кладем муку и еще разочек перемешиваем. Перекладываем в форму. Диаметр – 16 см. На 170°С запекаем 45 минут.

Источник: Telegram-канал «Готовим детям».