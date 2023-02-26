Названы лучшие мюсли для похудения: запеченные с фруктами и ягодами – можно есть без молока

Эксперты «МаркиКачества» составили топ лучших мюсли, которые продаются в российских магазинах.

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И самыми удачными из серии тех, что предназначены для худеющих они назвали Kellogg's Extra, которые производятся в Польше.

Это гранола, то есть запеченные овсяные хлопья с добавлением ягод и фруктов. Пользователи отмечали, что они очень вкусные без всякого молока, их вполне успешно можно употреблять в пищу самостоятельно, тем самым не утяжеляя лишними калориями.

Источник: markakachestva.ru.