Как из двух ингредиентов сделать пирожное «Муравейник»: просто смешиваем со сгущенкой – без печи

Приготовить любимый десерт из детства «Муравейник» из двух ингредиентов может любой. Ни каких-то премудростей кулинарии, ни сложного состава тут нет. Увеличивайте дозировку и получайте торт, либо делайте вкусняшку в виде пирожного.

Ингредиенты: печенье «Рыбки» - 200 граммов, сгущенное молоко – 1 банка.

В пакете измельчить печенье при помощи скалки или толкушки, пересыпать в миску.

Добавить банку сгущенки и тщательно перемешать. Также по желанию можно добавить изюм, орехи, сухофрукты, шоколад.

Выложить состав в формы, проложенные пищевой пленкой и убрать в холодильник на 20 минут.

Вынуть из формочек, украсить по желанию ягодами ли кремом.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты»