Вы раньше делали неправильно: как приготовить рулетики из кабачка с рыбой и творожным сыром по рецепту Антоновой – идеальная закуска

Приготовление: Очистить кабачок. Разрезать его вдоль на длинные листики и обжарить с двух сторон на растительном масле. До золотистой корочки. Выложить на тарелку, остудить и выложить на каждый листик кабачка любой творожный сыр, намазать, как на бутерброд, тонким слоем по всему листику (у меня сыр «Каймак»). На сыр выкладываем рукколу и тонко нарезанную соленую красную рыбу и закручиваем в рулет. Протыкаем шпажкой. Соль, перец по вкусу. Мне хватает соли в рыбе и сыре. Приятного аппетита!