Если обычные блины надоели: попробуйте блинный торт со скумбрией по совету Бельковича – рецепт, который нужен всем

Масленичная неделя подходит к концу. Если за эти дни блины успели вам порядком поднадоесть, то вот вам рецепт от известного ресторатора, телеведущего и блогера Александра Бельковича.

В телеграм-канале он рассказал, как приготовить блинный торт со скумбрией.

Ингредиенты на 6 порций: блины - 6 шт., скумбрия горячего копчения - 2 шт., сливочный сыр - 400 гр., сметана - 250 гр., зелень свежая – 30 гр., яйцо - 4 шт.

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