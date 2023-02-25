Если обычные блины надоели: попробуйте блинный торт со скумбрией по совету Бельковича – рецепт, который нужен всем

Масленичная неделя подходит к концу. Если за эти дни блины успели вам порядком поднадоесть, то вот вам рецепт от известного ресторатора, телеведущего и блогера Александра Бельковича.
В телеграм-канале он рассказал, как приготовить блинный торт со скумбрией.
Ингредиенты на 6 порций: блины - 6 шт., скумбрия горячего копчения - 2 шт., сливочный сыр - 400 гр., сметана - 250 гр., зелень свежая – 30 гр., яйцо - 4 шт.
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Приготовление: 1. Смешиваем сметану с сыром и добавляем туда мелко нарубленную зелень. 2. Копченую скумбрию очищаем от кожи и разбираем на кусочки. 3. Берем готовый блин и укладываем на тарелку. 4. Сверху смазываем соусом, укладываем рыбу и трем сверху белок. 5. Так повторяем слой за слоем до желаемой высоты, у нас 6 слоев блинов. 6. Самый верхний слой смазываем кремом и сверху натираем желток. Приятного аппетита, мои дорогие!
По материалам телеграм-канала «Рецепты Бельковича»