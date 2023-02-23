«Мужской салат» с картошкой, шпротами и огурчиком: разлетится – не успеете поставить на стол

Аппетитный салат на закуску для любимых мужчин можно приготовить из корнишонов, картошечки и шпрот. Все это сильная половина человечества обожает. Не успеете поставить на стол эту вкуснятину, как ее мгновенно расхватают по тарелкам!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Ингредиенты: корнишоны, лук, вареная картошка, вареное яйцо, шпроты, майонез.
Нарезать огурчики, картошку и яйцо кубиком, лучок полукольцами, шпроты – произвольно.
Все смешать, поперчить и заправить майонезом.
Источник: Telegram-канал «Домашнее меню».