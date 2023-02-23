«Мужской салат» с картошкой, шпротами и огурчиком: разлетится – не успеете поставить на стол

Аппетитный салат на закуску для любимых мужчин можно приготовить из корнишонов, картошечки и шпрот. Все это сильная половина человечества обожает. Не успеете поставить на стол эту вкуснятину, как ее мгновенно расхватают по тарелкам!

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