«Мужской салат» с картошкой, шпротами и огурчиком: разлетится – не успеете поставить на стол

«Мужской салат» с картошкой, шпротами и огурчиком: разлетится – не успеете поставить на стол

«Мужской салат». Фото: соцсети

На закуску эта вкуснятина просто идеальна.

Аппетитный салат на закуску для любимых мужчин можно приготовить из корнишонов, картошечки и шпрот. Все это сильная половина человечества обожает. Не успеете поставить на стол эту вкуснятину, как ее мгновенно расхватают по тарелкам!

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Ингредиенты: корнишоны, лук, вареная картошка, вареное яйцо, шпроты, майонез.

Нарезать огурчики, картошку и яйцо кубиком, лучок полукольцами, шпроты – произвольно.

Все смешать, поперчить и заправить майонезом.

Источник: Telegram-канал «Домашнее меню».

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