Любимый насыпной пирог «проще простого»: готовим тающую во рту вкуснятину, разбросав крошки из теста

Роскошный пирог с песочной, тающей во рту текстурой вы будете обожать и готовить снова и снова. Тем более, что на него уходят очень простые и максимально дешевые ингредиенты. Замесить его и испечь при этом сможет даже ребенок!
Ингредиенты: 2 стакана муки, 2/3 стакана сахара, 120 г сливочного масла, 0,5 ч.л. соли, 0,5 ч.л. разрыхлителя, 1 стакан варенья, ваниль.
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Просеиваем муку, добавляем разрыхлитель, смешиваем все сухие ингредиенты. Натираем сюда же масло на крупной терке.
Ладонями перетираем все в крошку, засыпаем большую часть в кулинарную форму и формируем бортик.
Выкладываем варенье или вареную сгущенку, или крем, или творожный сыр с фруктами (что придет на ум в качестве начинки), присыпаем остатками теста. Оставляем на 30 минут, потом отправляем запекаться в духовку на 180 градусах.
Источник: lafoy.ru.