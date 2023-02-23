Любимый насыпной пирог «проще простого»: готовим тающую во рту вкуснятину, разбросав крошки из теста

Роскошный пирог с песочной, тающей во рту текстурой вы будете обожать и готовить снова и снова. Тем более, что на него уходят очень простые и максимально дешевые ингредиенты. Замесить его и испечь при этом сможет даже ребенок!

Ингредиенты: 2 стакана муки, 2/3 стакана сахара, 120 г сливочного масла, 0,5 ч.л. соли, 0,5 ч.л. разрыхлителя, 1 стакан варенья, ваниль.

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