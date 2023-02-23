Сочная свинина в слоеном тесте: когда разрезаешь, аромат сводит с ума – съедается губами!

Нарезать лук, чеснок и грибы. Очистить вырезку и посолить ее со всех сторон. Вырезку обжарить со всех боков до полуготовности.

Обжарить лук с чесноком и шампиньонами. Посолить, поперчить, дождаться, когда сок полностью выпарится. Добавить горчицу и сметану. Перемешать.

Раскатать тесто. Положить на пласт полоски бекона, далее начинку, потом свинину. Свернуть в рулет и защипать концы.

Смазать яйцом, выпекать 30 минут при 180 градусах.

Источник: Telegram-канал «Домашнее меню»