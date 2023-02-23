Сочная свинина в слоеном тесте: когда разрезаешь, аромат сводит с ума – съедается губами!

Сочная свинина в слоеном тесте: когда разрезаешь, аромат сводит с ума – съедается губами!

Свинина в слоеном тесте. Фото: соцсети

Несмотря на простоту приготовления, блюдо достойно ресторанов и праздничных застолий.

Нереально сочная и мягкая свинина получается, если приготовить ее в беконе и слоеном тесте. Все соки задерживаются внутри и, гуляя, пропитывают мякоть, делая ее нежной.

Ингредиенты: лук, чеснок, шампиньоны, свиная вырезка, бекон, слоеное тесто, яйцо, горчица, сметана, соль.

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Нарезать лук, чеснок и грибы. Очистить вырезку и посолить ее со всех сторон. Вырезку обжарить со всех боков до полуготовности.

Обжарить лук с чесноком и шампиньонами. Посолить, поперчить, дождаться, когда сок полностью выпарится. Добавить горчицу и сметану. Перемешать.

Раскатать тесто. Положить на пласт полоски бекона, далее начинку, потом свинину. Свернуть в рулет и защипать концы.

Смазать яйцом, выпекать 30 минут при 180 градусах.

Источник: Telegram-канал «Домашнее меню»

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