Подавать со сметаной или сгущенкой: как приготовить картофельные блины по рецепту Бельковича — пошаговая инструкция

Готовим: 1) Картофель очистить, нарезать средними кусочками и варить до готовности. 2) Слить ½ картофельного отвара и помять картофель толкушкой до однородной консистенции. 3) К картофелю влить молоко, добавить 2 яйца и перемешать венчиком. 4) К картофелю с молоком постепенно всыпать муку и постоянно перемешивать венчиком. 5) Добавить в тесто 2 щепотки соли, 1 ст. ложку сахара, ½ ч. ложки соды, 20 мл растительного масла и перемешать. 6) Мелко нарубить петрушку, отправить в тесто и перемешать. 7) Разогретую сковороду с антипригарным покрытием смазать растительным маслом и перелить половник теста, равномерно распределив по поверхности. 8) Обжарить блин на медленном огне, подержав 1-2 минуты с каждой стороны. 9) Смазывать растительным маслом сковороду через каждые 1-2 блина. 10) Скрутить блинчики в трубочки и подавать со сметаной, сгущенкой или любым топингом.

По материалам телеграм-канала «Рецепты Бельковича».