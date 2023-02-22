Как сделать сочные ленивые роллы за 5 минут: без закручивания, справится каждый!

Вкуснейшие сочные роллы можно делать дома за пять минут! Этот метод освоят даже мужчины и дети. И они в любом случае получатся красивыми и аппетитными. Скажите нет уродству, которое творят дома некоторые хозяйки и научитесь этому элементарному способу!

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Ингредиенты на одну порцию: лист нори - 1 штука, творожный сыр - 50 граммов, слабосоленая семга или другая любимая рыбка - 50-100 граммов, рис - 50 граммов, огурец или авокадо - 50 граммов.

Лист нори разделите мысленно на 4 квадрата, между двумя нижними сделайте ножом разрез. И на каждый квадрат разложите начинку. На один разместите тонкие кусочки авокадо или огурчика, на второй – рис тонким слоем, на третий размажьте сыр, на четвертый положите рыбку.

Затем один квадрат нори, где есть разрез, поднимите и положите на верхнюю часть пласта, потом в бок, потом вниз, получится конвертик. Далее возьмите нож и разрежьте получившийся квадрат на два треугольника. Ленивые роллы готовы!

Источник: Telegram-канал «Здоровая еда»