Быстрый пирог к чаю из остатков варенья: этот рецепт ищут все — когда вкусное просто

Очень простой, быстрый, но при этом невероятно вкусный пирог к чаю можно приготовить из остатков надоевшего варенья.

А если его разделить на два коржа и промазать сметаной с сахаром или другим кремом, то получится настоящий торт!

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Ингредиенты: 250 мл варенья, 0,5 стакан растительного масла, треть стакана молока, 2 ст.л. сметаны, 1,5 стакана муки, 1 пакетик ванилина, 1,5 ч.л. соды.

Соединяем варенье, масло, сметану и молоко. Просеиваем муку, добавляем. Также насыпаем ванилин и соду.

Быстро замешиваем и тут же заливаем в форму. Ставим выпекаться в духовку на 180 градусах на 25 минут. Не забываем печь прогреть заранее.

Вкуснятина готова!

Источник: lafoy.ru.