Жареный адыгейский сыр с пряностями: хватают в рот прямо со сковороды — не устоять

Жареный адыгейский сыр с пряностями: все хватают его в рот прямо со сковороды – не устоять

Жареный адыгейский сыр в пряностях. Фото: соцсети

Закуска готовится очень быстро и просто.

Адыгейский сыр становится настоящим деликатесом, если его пожарить в пряностях. Он не плавится и идеально подходит для приготовления вкуснейших закусок.

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Его можно есть с любимыми соусами. Вплоть до меда. А также добавлять в салаты и делать изысканные бутерброды.

Ингредиенты:

  • адыгейский сыр — 200 г,
  • растительное масло — 2½ ст. ложки,
  • куркума — ¼ ч. ложки,
  • молотый кориандр — ½ ч. ложки,
  • молотый кумин — ½ ч. ложки,
  • паприка — ½ ч. ложки,
  • соль — по вкусу.

Нарезать сыр прямоугольными кусочками. Смешать ложку масла, пряности и соль. Добавить сыр и тщательно перемешать. Пальцами втереть состав в сыр.

Разогреть остальное масло в сковородке на среднем огне. Обжарить сыр по несколько минут с разных сторон, чтобы он подрумянился.

Источник: Telegram-канал «Время есть».

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