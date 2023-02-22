Жареный адыгейский сыр с пряностями: хватают в рот прямо со сковороды — не устоять

Адыгейский сыр становится настоящим деликатесом, если его пожарить в пряностях. Он не плавится и идеально подходит для приготовления вкуснейших закусок.
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Его можно есть с любимыми соусами. Вплоть до меда. А также добавлять в салаты и делать изысканные бутерброды.
Ингредиенты:
- адыгейский сыр — 200 г,
- растительное масло — 2½ ст. ложки,
- куркума — ¼ ч. ложки,
- молотый кориандр — ½ ч. ложки,
- молотый кумин — ½ ч. ложки,
- паприка — ½ ч. ложки,
- соль — по вкусу.
Нарезать сыр прямоугольными кусочками. Смешать ложку масла, пряности и соль. Добавить сыр и тщательно перемешать. Пальцами втереть состав в сыр.
Разогреть остальное масло в сковородке на среднем огне. Обжарить сыр по несколько минут с разных сторон, чтобы он подрумянился.
Источник: Telegram-канал «Время есть».