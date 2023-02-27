Фишка в соли: фирменная квашенная капуста от Бельковича

Ингредиенты:
- Капуста белокочанная 3 кг (51 р.)
- Морковь 2 шт. (9 р.)
- Соль 4 ст. ложки (1 р.)
- Тмин ½ ч. ложки (1 р.)
Итого: 30 порций = 62 р., 1 порция = 2 р.
Приготовление:
Капусту нарубить соломкой. Морковь натереть на крупной терке. Добавить соль и тщательно перемешать руками так, чтобы выделился сок.
Совет от шефа: «Чтобы капуста быстрее забродила и характерная кислинка стала более выраженной, нужно добавлять меньше соли».
Фото: СТС
Добавить тмин и перемешать.
Капусту с морковью плотно уложить в 3-литровую банку.
Банку поставить в миску, чтобы в нее стекал сок. Оставить на 3-4 дня при комнатной температуре.
На второй день «проткнуть» капусту: опустить в банку длинную палку или нож, чтобы вышел газ.
Фото: СТС
На третий-четвертый день убрать банку в холодильник. На следующий день капуста будет готова.
Порцию готовой капусты положить в тарелку и полить рассолом из банки.
Приятного аппетита!
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