Фишка в соли: фирменная квашеная капуста от Бельковича

Квашенная капуста. Фото: СТС

Квашенная капуста. Фото: СТС

У главного шеф-повара СТС ушло на 30 порций 62 рубля!

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная 3 кг (51 р.)
  • Морковь 2 шт. (9 р.)
  • Соль 4 ст. ложки (1 р.)
  • Тмин ½ ч. ложки (1 р.)

Итого: 30 порций = 62 р., 1 порция = 2 р.

Приготовление:

Капусту нарубить соломкой. Морковь натереть на крупной терке. Добавить соль и тщательно перемешать руками так, чтобы выделился сок.

Совет от шефа: «Чтобы капуста быстрее забродила и характерная кислинка стала более выраженной, нужно добавлять меньше соли».

Фото: СТС

Добавить тмин и перемешать.

Капусту с морковью плотно уложить в 3-литровую банку.

Банку поставить в миску, чтобы в нее стекал сок. Оставить на 3-4 дня при комнатной температуре.

На второй день «проткнуть» капусту: опустить в банку длинную палку или нож, чтобы вышел газ.

Фото: СТС

На третий-четвертый день убрать банку в холодильник. На следующий день капуста будет готова.

Порцию готовой капусты положить в тарелку и полить рассолом из банки.

Приятного аппетита!

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