Фишка в соли: фирменная квашеная капуста от Бельковича

Добавить тмин и перемешать.

Капусту с морковью плотно уложить в 3-литровую банку.

Банку поставить в миску, чтобы в нее стекал сок. Оставить на 3-4 дня при комнатной температуре.

На второй день «проткнуть» капусту: опустить в банку длинную палку или нож, чтобы вышел газ.