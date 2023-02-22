Пуховый манник с лимоном: рецепт, который стал хитом Интернета!

Роскошный манник с лимоном удивляет своим ароматом и бесподобной пуховой текстурой. Этот рецепт разлетается по Интернету со скоростью света, и все, кто попробовал его в деле остаются в полном восторге!

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Ингредиенты: 1 стакан манки, 1 стакан кефира, 2 яйца, 200 г сахара, 8 г ванилина, 1 щепотка соли, 1 лимон (можно апельсин или лайм), 2 ст.л. муки, 1 ст.л. разрыхлителя.

Смешать манку с кефиром и оставить на 30 минут. Растереть в другой миске яйца с сахаром, добавить соль и ванилин. Ошпарить лимон кипятком, натереть на терке вместе с цедрой.

Просеять муку с разрыхлителем, смешать все ингредиенты и вылить тесто в форму. Выпекать манник примерно 30 минут в духовке при 190 градусах. Проверить готовность деревянной палочкой. Осталась сухой – готов.

Источник: lafoy.ru.