Шарлотка «пальчики оближешь» с творогом: хватаешь губами, сама тает — рецепт без сахара

Любительницам выпечки, которые держат свою фигуру в узде, посвящается. Этот рецепт без сахара и пшеничной муки очаровывает своей простотой и аппетитностью. Обязательно попробуйте в деле!

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Ингредиенты: 3–4 яблока, 2 яйца, 1 столовые ложки меда, 1 чайная ложка разрыхлителя, 350 граммов творога, 5 столовых ложек кукурузной муки, 0,5 чайной ложки корицы.

Смешиваем все ингредиенты до однородного состава. Оставляем только яблоки.

Далее кладем нарезанные кубиком яблоки. Выливаем состав в смазанную маслом сковороду, ставим на плиту на минимальный огонь.