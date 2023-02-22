Шарлотка «пальчики оближешь» с творогом: хватаешь губами, сама тает — рецепт без сахара

Любительницам выпечки, которые держат свою фигуру в узде, посвящается. Этот рецепт без сахара и пшеничной муки очаровывает своей простотой и аппетитностью. Обязательно попробуйте в деле!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Ингредиенты: 3–4 яблока, 2 яйца, 1 столовые ложки меда, 1 чайная ложка разрыхлителя, 350 граммов творога, 5 столовых ложек кукурузной муки, 0,5 чайной ложки корицы.
Смешиваем все ингредиенты до однородного состава. Оставляем только яблоки.
Далее кладем нарезанные кубиком яблоки. Выливаем состав в смазанную маслом сковороду, ставим на плиту на минимальный огонь.
Готовим под крышкой 20 минут, потом переворачиваем аккуратненько при помощи крышки или плоской большой тарелки. И еще томим минуток пять.
Источник: lafoy.ru.