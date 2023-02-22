Смешала майонез с горчицей — эффект вау! Как сделать запеченные куриные ножки нежнейшими

Многие привыкли делать куриные ножки с соусом из кетчупа и майонеза. Это, конечно, всегда вкусно и беспроигрышно. Но вы удивитесь, если смешаете майонез с горчицей и обмажете этим составом!

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Новые гастрономические ощущения и восторг гарантируем! Со стола эта вкуснятина улетит мгновенно. А с любимой запеченной картошечкой от блюда и следа не останется!

Ингредиенты: 4 куриные ножки, 6 картофелин, 60 г горчицы (любой, можно смешать обычную и дижонскую), 50 г майонеза, специи.

Очистить и крупно нарезать картошку. Смешать майонез, горчицу, добавить специи. Получившийся соус распределить по куриным ножкам. Оставить на 30 минут.