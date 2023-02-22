Удобный и быстрый рецепт: сочная шарлотка с яблоками на кефире — размешал и залил

Практически мгновенную, но при этом аппетитную, сочную шарлотку можно приготовить на кефире без использования духовки. Ловите рецепт, который спасет вас не раз во время визита непрошенных гостей или появления желания попить чаю с вкусненьким.
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Ингредиенты: 2 яблока, 2 яйца, 1 стакан муки, 1/2 стакана сахара, 1 стакан кефира, 0,5 ч.л. разрыхлителя.
Взбиваем яйца с сахарным песком, вливаем кефир, добавляем просеянную муку с добавлением разрыхлителя.
Смазываем сковороду маслом, выкладываем дольки яблочек, заливаем жидким тестом.
Готовим наш шикарный пирог минут 20 на слабеньком огне под крышкой на плите. Потом аккуратно переворачиваем при помощи плоской тарелки или крышки и готовим еще минут семь или 10.
Аппетитную шарлотку можно посыпать сахарной пудрой, разложить по ней кусочки мороженого перед подачей или положить рядом горку жирной сметаны. Идеально к чаю.
Источник: lafoy.ru.