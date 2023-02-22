Удобный и быстрый рецепт: сочная шарлотка с яблоками на кефире — размешал и залил

Готовим наш шикарный пирог минут 20 на слабеньком огне под крышкой на плите. Потом аккуратно переворачиваем при помощи плоской тарелки или крышки и готовим еще минут семь или 10.

Аппетитную шарлотку можно посыпать сахарной пудрой, разложить по ней кусочки мороженого перед подачей или положить рядом горку жирной сметаны. Идеально к чаю.

Источник: lafoy.ru.