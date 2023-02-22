Бабушкин рецепт: как сделать пупырчатые чебуреки на кефире – тесто тоненькое, мягкое

Бабушкин рецепт: как сделать пупырчатые чебуреки на кефире – тесто тоненькое, мягкое

Чебуреки на кефире получаются очень вкусными. Фото: Global Look Press

В мясной фарш не жалеем лука и воды.

Вкуснейшие чебуреки можно приготовить на кефирном тесте. Оно получается нежным, тонким, с теми самыми любимыми пупырышками.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Если начинку делаем из фарша, то кладем много лука (тут вообще не жалеем, почти, как мяса надо) и обязательно добавляем воду или бульон для сочности. Специи – по вкусу. Кто-то любит восточные, а кто-то классические перец и чеснок. Начинка должна получиться жидковатой.

Можно в начинку также положить тертый сыр и томаты.

Ингредиенты на тесто:

  • 1 ст. кефира
  • 1 яйцо
  • соль по вкусу
  • муки, сколько возьмет.

В миску выливаем кефир, добавляем яйцо, солим. Взбиваем при помощи вилки. Потихоньку насыпаем муку и одновременно замешиваем.

После достижения густоты, выкладываем на стол и замешиваем не крутое и не мягкое тесто. Оставляем отдыхать на 20 минут.

Далее разделяем примерно на 10 кусочков (или на сколько пожелаете)

Раскатываем, в серединку кладем ложку начинки. Формируем чебурек, края, чтобы не вытек сок, прокатываем скалкой. Лишнее тесто обрезаем.

Жарить в большом количестве растительного масла с двух сторон, постоянно поливая жиром, там получаются пупырышки на чебуреках.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день»

Читайте также