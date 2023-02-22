Бабушкин рецепт: как сделать пупырчатые чебуреки на кефире – тесто тоненькое, мягкое

Ингредиенты на тесто:

1 ст. кефира

1 яйцо

соль по вкусу

муки, сколько возьмет.

В миску выливаем кефир, добавляем яйцо, солим. Взбиваем при помощи вилки. Потихоньку насыпаем муку и одновременно замешиваем.

После достижения густоты, выкладываем на стол и замешиваем не крутое и не мягкое тесто. Оставляем отдыхать на 20 минут.

Далее разделяем примерно на 10 кусочков (или на сколько пожелаете)

Раскатываем, в серединку кладем ложку начинки. Формируем чебурек, края, чтобы не вытек сок, прокатываем скалкой. Лишнее тесто обрезаем.

Жарить в большом количестве растительного масла с двух сторон, постоянно поливая жиром, там получаются пупырышки на чебуреках.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день»