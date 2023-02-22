Бабушкин рецепт: как сделать пупырчатые чебуреки на кефире – тесто тоненькое, мягкое

Вкуснейшие чебуреки можно приготовить на кефирном тесте. Оно получается нежным, тонким, с теми самыми любимыми пупырышками.
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Если начинку делаем из фарша, то кладем много лука (тут вообще не жалеем, почти, как мяса надо) и обязательно добавляем воду или бульон для сочности. Специи – по вкусу. Кто-то любит восточные, а кто-то классические перец и чеснок. Начинка должна получиться жидковатой.
Можно в начинку также положить тертый сыр и томаты.
Ингредиенты на тесто:
- 1 ст. кефира
- 1 яйцо
- соль по вкусу
- муки, сколько возьмет.
В миску выливаем кефир, добавляем яйцо, солим. Взбиваем при помощи вилки. Потихоньку насыпаем муку и одновременно замешиваем.
После достижения густоты, выкладываем на стол и замешиваем не крутое и не мягкое тесто. Оставляем отдыхать на 20 минут.
Далее разделяем примерно на 10 кусочков (или на сколько пожелаете)
Раскатываем, в серединку кладем ложку начинки. Формируем чебурек, края, чтобы не вытек сок, прокатываем скалкой. Лишнее тесто обрезаем.
Жарить в большом количестве растительного масла с двух сторон, постоянно поливая жиром, там получаются пупырышки на чебуреках.
Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день»