Жюльен по-быстрому на сковороде и другие рецепты недели

НАДО (на 4 порции): 700 г куриного филе · 400 г шампиньонов · 300 г твердого сыра · 100 г сметаны · 2 ст. ложки муки · 50 г сливочного масла · 2 ст. ложки растительного масла · соль, перец · приправы по вкусу · 500 мл горячей воды · 3 зубчика чеснока.

ГОТОВИМ:

1. Грибы моем, сушим, нарезаем пластинками. Обжариваем на растительном масле, выпарив всю жидкость и слегка подрумянив.

2. Филе режем вдоль и отбиваем каждый кусок молотком для мяса (через пленку).

3. Филе выкладываем на дно формы* в один слой. Солим, перчим, посыпаем приправами.

4. Сверху выкладываем грибы.

5. В сковороде растапливаем сливочное масло. Добавляем муку и жарим 1 минуту, помешивая.

6. Понемногу добавляем 500 мл горячей воды, перемешиваем до однородности.

7. Добавляем сметану и треть натертого сыра. Перемешиваем, томим до растворения сыра.

8. Добавляем измельченный чеснок, немного соли и перца.

9. Выливаем соус в форму, запекаем 40 минут при температуре 180 °С.

10. Посыпаем оставшимся сыром и запекаем еще 10 минут.

Запеченное куриное филе с грибами и соусом