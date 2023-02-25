Жюльен по-быстрому на сковороде и другие рецепты недели

Рубленые оладьи из рыбы
Подойдет самая демократичная рыба: минтай, хек и т. п.
НАДО (на 4 порции): 400 г рыбного филе без костей · 3 яйца · пара веточек укропа · 3 ст. ложки майонеза · 2 ст. ложки с горкой муки · 4 ст. ложки растительного масла · соль, перец.
1. Отвариваем 2 яйца, чистим, режем кубиками.
2. Филе режем мелкими кубиками.
3. Укроп мелко шинкуем.
4. Смешиваем филе, рубленые яйца, укроп. Вбиваем оставшееся яйцо. Добавляем майонез, муку, солим, перчим. Вымешиваем фарш.
5. Разогреваем масло на сковороде и ложкой выкладываем фарш, формируя плоские оладьи.
6. Жарим до золотистой корочки около 3 минут с каждой стороны.
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Жюльен по-быстрому на сковороде
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 700 г куриного филе · 400 г шампиньонов · 300 г твердого сыра · 100 г сметаны · 2 ст. ложки муки · 50 г сливочного масла · 2 ст. ложки растительного масла · соль, перец · приправы по вкусу · 500 мл горячей воды · 3 зубчика чеснока.
ГОТОВИМ:
1. Грибы моем, сушим, нарезаем пластинками. Обжариваем на растительном масле, выпарив всю жидкость и слегка подрумянив.
2. Филе режем вдоль и отбиваем каждый кусок молотком для мяса (через пленку).
3. Филе выкладываем на дно формы* в один слой. Солим, перчим, посыпаем приправами.
4. Сверху выкладываем грибы.
5. В сковороде растапливаем сливочное масло. Добавляем муку и жарим 1 минуту, помешивая.
6. Понемногу добавляем 500 мл горячей воды, перемешиваем до однородности.
7. Добавляем сметану и треть натертого сыра. Перемешиваем, томим до растворения сыра.
8. Добавляем измельченный чеснок, немного соли и перца.
9. Выливаем соус в форму, запекаем 40 минут при температуре 180 °С.
10. Посыпаем оставшимся сыром и запекаем еще 10 минут.
Запеченное куриное филе с грибами и соусом
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 400 г куриного филе · 300 г шампиньонов ·
1 луковица · 200 мл жирных сливок · 150 г твердого сыра · 2 ст. ложки растительного масла · соль, перец · зелень для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Филе режем небольшими кубиками и обжариваем на масле до полуготовности.
2. Лук мелко шинкуем, добавляем к курице и жарим еще 4 минуты.
3. Нарезанные кубиками шампиньоны добавляем в сковороду, выпариваем влагу, солим, перчим и готовим до золотистости грибов.
4. Добавляем сливки, доводим до кипения, тушим 5 минут.
5. Посыпаем тертым сыром, накрываем крышкой и выключаем огонь.
6. Даем настояться 5 минут и подаем, посыпав зеленью.
*Можно готовить и в маленьких порционных формах.
Никаких кокотниц! Духовка тоже не нужна.