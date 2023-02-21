Для ленивых: самая простая шарлотка с двумя яблоками на сковороде — даже молоко не надо

Вкусную, с приятной кислинкой и низкокалорийную шарлотку можно приготовить из простых ингредиентов. При этом духовка не понадобится, мы будем делать ее на сковороде. Этот рецепт поможет вам на даче, когда захочется вкусненького или если нет желания тратить лишнее электричество на печь.

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Ингредиенты: 120 граммов сахара, 80 граммов муки, 30 граммов сливочного масла, 3 яйца, 2 яблока, 1 столовая ложка растительного масла, 0,5 чайной ложки разрыхлителя.

Миксером взбить яйца с сахарным песком, пока масса не станет пышной. Добавить просеянную муку с разрыхлителем, перемешать.

Смазать сковороду смесью масел, выложить нарезанные дольками яблоки и залить жидким тестом. Готовить шарлотку под крышкой на среднем огне минут 10-15. Далее пирог перевернуть. Помогая себе плоской широкой тарелкой, допекать еще минут 7-10.

Источник: lafoy.ru.