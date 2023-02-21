Добавили творог — и вкусовая бомба! Как приготовить лучшие оладьи из тыквы, рецепт умоляли

Вкуснейшие оладушки из тыквы получаются, если добавить в них творог. Все, кто пробовал их, потом просили рецепт! Это блюдо понравится худеющим.

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Ингредиенты: 500 г тыквы, 300 г творога, 150 г муки, 100 мл кефира, 1 яйцо, специи.

Протереть творог, натереть на терке тыкву, влить кефир, вбить яйцо, перемешать. Приправить массу по вкусу любимыми специями, добавить муку, вымесить тесто и обжарить оладушки с двух сторон.

Можно попробовать состав и если покажется, что нужно немного сахарка, то добавить, но для тех, кто придерживается ПП-принципов, лучше потом полить медом оладьи. И жарить на сухой сковороде с антипригарным покрытием.

Источник: lafoy.ru.