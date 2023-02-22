Такие вы еще не пробовали: как приготовить шоколадные блинчики

Шоколадные блинчики

Шоколадные блинчики. Фото: Teleprogramma.pro

Это блюдо не навредит вашей фигуре!

Масленичная неделя в самом разгаре. Если обычных блинов вы уже наелись от пуза, то попробуйте приготовить шоколадные блинчики по рецепту нутрициолога Екатерины Морожниковой. Приятного аппетита!

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