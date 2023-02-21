Как приготовить идеальный манник на кефире: пуховый и рассыпчатый, слюнки текут

Рецепт этого манника спрашивают абсолютно все, кто хоть раз его попробует. Пирог получается рассыпчатым, тающим во рту с пуховой текстурой, а его молочный аромат покоряет сердца. Ингредиенты при этом используются самые простые!

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Ингредиенты: крупа манная — 1 стакан, мука — 1 стакан, кефир — 1 стакан, сливочное масло — 100 г, сахар — 1 стакан, яйца куриные — 3 шт., сода — 1 ч.л., соль — 1 щепотка.

Растапливаем масло и остужаем. Яйца взбиваем с сахаром (его количество может быть от 0,5 до одного стакана в зависимости от вашего вкуса). Выливаем их в манку, добавляем кефир, размешиваем. Добавляем масло, размешиваем.

Муку соединяем с содой и солью. Смешиваем со всеми ингредиентами. Можно добавить немного цедры.

Обмазываем сливочным маслом кулинарную форму, выкладываем в нее состав, ставим в заранее разогретую до 190 градусов духовку выпекаться на 20–25 минут.

Поливаем по вкусу любимым топпингом и подаем к чаю. Вкусно с жирненькой сметаной, сгущенкой и мороженым.

Источник: edimdoma.ru.