Сочная закуска-пятиминутка из копченой колбасы: когда нет времени готовить

Все знают, как обожают немцы блюда из колбасы. Россияне тоже любят полакомиться этим мясным деликатесом, ну а если его зажарить германским методом с обилием лука, то нашего человека за уши от него не оттащишь!
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Запомните этот рецепт обязательно! Он станет вашей палочкой-выручалочкой на все случаи жизни. Вкусно пожаренная колбаска спасет вас при визите нежданных гостей, когда ваш муж нагрянет с друзьями с пенным напитком, когда просто захочется вкусненького, но не будет желания стоять долго у плиты!
Ингредиенты:
- колбаса — 300–350 г,
- репчатый лук — 1 ст. ложка,
- растительное масло — 2 ст. ложки,
- кетчуп — 3 ст. ложки,
- соевый соус — 1 ст. ложка.
Колбаску нарезаем слайсами, лук — средним кубиком или перьями.
Разогреваем на сковородке масло и жарим лучок 2–3 минуты. Затем бросаем колбаску, еще обжариваем несколько минут до румяности.
Смешиваем кетчуп с соевым соусом и вливаем в колбаску. Все вместе томим еще минуты две.
Посыпаем зеленью при желании и на стол!
Источник: lifehacker.ru.