Сочная закуска-пятиминутка из копченой колбасы: когда нет времени готовить

Все знают, как обожают немцы блюда из колбасы. Россияне тоже любят полакомиться этим мясным деликатесом, ну а если его зажарить германским методом с обилием лука, то нашего человека за уши от него не оттащишь!

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Запомните этот рецепт обязательно! Он станет вашей палочкой-выручалочкой на все случаи жизни. Вкусно пожаренная колбаска спасет вас при визите нежданных гостей, когда ваш муж нагрянет с друзьями с пенным напитком, когда просто захочется вкусненького, но не будет желания стоять долго у плиты!

Ингредиенты:

колбаса — 300–350 г,

репчатый лук — 1 ст. ложка,

растительное масло — 2 ст. ложки,

кетчуп — 3 ст. ложки,

соевый соус — 1 ст. ложка.

Колбаску нарезаем слайсами, лук — средним кубиком или перьями.

Разогреваем на сковородке масло и жарим лучок 2–3 минуты. Затем бросаем колбаску, еще обжариваем несколько минут до румяности.

Смешиваем кетчуп с соевым соусом и вливаем в колбаску. Все вместе томим еще минуты две.

Посыпаем зеленью при желании и на стол!

Источник: lifehacker.ru.