Нежный тыквенный крем-суп со сливками: вкуснятина без мяса и лишних калорий

Вкуснейший супчик из тыквы на сливках понравится вам своей легкостью. Он нравится всем без исключения, детям и взрослым. Делают его без мяса, что порадует стройняшек и вечно худеющих.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Однако мужчинам можно предложить для калорийности корейку или ветчину на хлебушек и все будут счастливы!

Ингредиенты:

тыква — 1 кг,

чеснок — 1 головка,

лук — 1 шт.,

морковь — 1 шт.,

сливки 10% — 200 мл,

кипяток — 300 мл,

соль, перец, розмарин, паприка, имбирь.

Тыкву нарезаем кубиками, выкладываем на кулинарную бумагу вместе с чесноком. Поливаем маслом, посыпаем паприкой и розмарином.

Выпекаем пока не станет мягкой, на это уйдет около 30–40 минут.

В это время лук и морковь нарезаем на небольшие кусочки, обжариваем в кастрюле на растительном масле.

Уже мягкие тыкву и чеснок очищаем от кожуры и отправляем к луку и моркови, наливаем в кастрюлю немного воды и пробиваем овощи блендером до однородной массы.

Вливаем теплые сливки, солим, перемешиваем, вливаем кипяченную воду до нужной консистенции.

Источник: Telegram-канал «Готовим вместе!».