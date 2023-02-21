Нежный тыквенный крем-суп со сливками: вкуснятина без мяса и лишних калорий

Вкуснейший супчик из тыквы на сливках понравится вам своей легкостью. Он нравится всем без исключения, детям и взрослым. Делают его без мяса, что порадует стройняшек и вечно худеющих.
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Однако мужчинам можно предложить для калорийности корейку или ветчину на хлебушек и все будут счастливы!
Ингредиенты:
- тыква — 1 кг,
- чеснок — 1 головка,
- лук — 1 шт.,
- морковь — 1 шт.,
- сливки 10% — 200 мл,
- кипяток — 300 мл,
- соль, перец, розмарин, паприка, имбирь.
Тыкву нарезаем кубиками, выкладываем на кулинарную бумагу вместе с чесноком. Поливаем маслом, посыпаем паприкой и розмарином.
Выпекаем пока не станет мягкой, на это уйдет около 30–40 минут.
В это время лук и морковь нарезаем на небольшие кусочки, обжариваем в кастрюле на растительном масле.
Уже мягкие тыкву и чеснок очищаем от кожуры и отправляем к луку и моркови, наливаем в кастрюлю немного воды и пробиваем овощи блендером до однородной массы.
Вливаем теплые сливки, солим, перемешиваем, вливаем кипяченную воду до нужной консистенции.
Источник: Telegram-канал «Готовим вместе!».