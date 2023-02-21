Тонкие блины на пиве: пузырьки дадут ажурность, напиток – аппетитный оттенок

Тонкие блины на пиве: пузырьки дадут ажурность, напиток – аппетитный оттенок

Блины на пиве. Фото: соцсети

Отличная альтернатива молочным и кефирным вариантам.

Тот, кто не употребляет молочные продукты и любит эксперименты оценит этот рецепт блинов на пиве. К слову, все лишнее, вроде градусов и дрожжей, в процессе тепловой обработки исчезнет из блинов, так что их смело могут готовить ПП-шники.

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Ингредиенты:

  •    1 яйцо;
  •    1 щепотка соли;
  •    1 столовая ложка сахара;
  •    200 мл пива;
  •    100 г муки;
  •    2¼ столовой ложки растительного масла.

Яйцо взбить с солью и сахаром. Добавить пиво, размешать. Потихоньку всыпать муку и замесить однородное тесто. Влить 2 столовые ложки растительного масла.

Пожарить классическим способом с двух сторон на раскаленной сковороде, смазанной маслом.

Источник: lifehacker.ru

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