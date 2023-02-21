Тонкие блины на пиве: пузырьки дадут ажурность, напиток – аппетитный оттенок

Тот, кто не употребляет молочные продукты и любит эксперименты оценит этот рецепт блинов на пиве. К слову, все лишнее, вроде градусов и дрожжей, в процессе тепловой обработки исчезнет из блинов, так что их смело могут готовить ПП-шники.

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Ингредиенты: