Тонкие блины на пиве: пузырьки дадут ажурность, напиток – аппетитный оттенок

Тот, кто не употребляет молочные продукты и любит эксперименты оценит этот рецепт блинов на пиве. К слову, все лишнее, вроде градусов и дрожжей, в процессе тепловой обработки исчезнет из блинов, так что их смело могут готовить ПП-шники.
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Ингредиенты:
- 1 яйцо;
- 1 щепотка соли;
- 1 столовая ложка сахара;
- 200 мл пива;
- 100 г муки;
- 2¼ столовой ложки растительного масла.
Яйцо взбить с солью и сахаром. Добавить пиво, размешать. Потихоньку всыпать муку и замесить однородное тесто. Влить 2 столовые ложки растительного масла.
Пожарить классическим способом с двух сторон на раскаленной сковороде, смазанной маслом.
Источник: lifehacker.ru