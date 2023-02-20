Детки всегда просят добавки! Готовим пышные шоколадные оладьи за 5 минут — хит сезона

Детки всегда просят добавки! Готовим пышные шоколадные оладьи за 5 минут – хит сезона

Оладушки. Фото: соцсети

Они отлично подойдут как для сытного и вкусного завтрака, так и в качестве интересного десерта.

Вкуснейшие и очень нежные оладушки с какао нравятся всем! Детки просто ликуют, когда видят их на столе, а мужчины — на самом деле большие сладкоежки и очень ценят, когда их жены балуют чем-то новеньким.

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Само собой, этот рецепт оценят и сами хозяюшки, ведь эти шоколадные оладушки они успеют сделать, пока закипает чайник.

Ингредиенты:

  • Кефир — 400 мл,
  • Мука — 300 г,
  • Сахарный песок — 60 г,
  • Порошок какао — 40 г,
  • Яйцо — 1 шт.,
  • Сода — 2 г,
  • Лимонный сок — 5мл,
  • Растительное масло для жарки — 60 мл.

Смешать кефир с лимонным соком, сахаром и яйцами, добавить далее все остальное — муку, соду и какао-порошок.

Перемешать до густой и однородной консистенции. Жарить сразу классическим методом — на сковороде в масле с двух сторон. Оладушки в процессе приготовления сильно поднимаются и становятся пышными.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день»

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