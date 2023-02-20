Детки всегда просят добавки! Готовим пышные шоколадные оладьи за 5 минут — хит сезона

Вкуснейшие и очень нежные оладушки с какао нравятся всем! Детки просто ликуют, когда видят их на столе, а мужчины — на самом деле большие сладкоежки и очень ценят, когда их жены балуют чем-то новеньким.

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Само собой, этот рецепт оценят и сами хозяюшки, ведь эти шоколадные оладушки они успеют сделать, пока закипает чайник.

Ингредиенты:

Кефир — 400 мл,

Мука — 300 г,

Сахарный песок — 60 г,

Порошок какао — 40 г,

Яйцо — 1 шт.,

Сода — 2 г,

Лимонный сок — 5мл,

Растительное масло для жарки — 60 мл.

Смешать кефир с лимонным соком, сахаром и яйцами, добавить далее все остальное — муку, соду и какао-порошок.

Перемешать до густой и однородной консистенции. Жарить сразу классическим методом — на сковороде в масле с двух сторон. Оладушки в процессе приготовления сильно поднимаются и становятся пышными.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день»