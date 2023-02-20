Детки всегда просят добавки! Готовим пышные шоколадные оладьи за 5 минут — хит сезона

Вкуснейшие и очень нежные оладушки с какао нравятся всем! Детки просто ликуют, когда видят их на столе, а мужчины — на самом деле большие сладкоежки и очень ценят, когда их жены балуют чем-то новеньким.
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Само собой, этот рецепт оценят и сами хозяюшки, ведь эти шоколадные оладушки они успеют сделать, пока закипает чайник.
Ингредиенты:
- Кефир — 400 мл,
- Мука — 300 г,
- Сахарный песок — 60 г,
- Порошок какао — 40 г,
- Яйцо — 1 шт.,
- Сода — 2 г,
- Лимонный сок — 5мл,
- Растительное масло для жарки — 60 мл.
Смешать кефир с лимонным соком, сахаром и яйцами, добавить далее все остальное — муку, соду и какао-порошок.
Перемешать до густой и однородной консистенции. Жарить сразу классическим методом — на сковороде в масле с двух сторон. Оладушки в процессе приготовления сильно поднимаются и становятся пышными.
Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день»